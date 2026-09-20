Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра похолодает до +12°, изменится направление ветра и давление упадёт. Не пропусти подробности!Сегодня, 20 сентября, дневная температура воздуха составляет +19 градусов.
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