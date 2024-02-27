Якубович отругал дочь за ее скандальные проделки на «Поле чудес»

Наследница вспомнила, как отец отреагировал, узнав о ее попытках "протащить" команду в "Поле чудес"25-летняя наследница Леонида Якубовича Варвара поведала о строгих нравах своего батюшки – как оказалось, тот не терпит никакого самоуправства в том, что касается его профессиональной деятельности.