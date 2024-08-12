Пресс-секретарь ЗАЭС Яшина: градирня станции выгорела изнутри после атаки ВСУ

Градирня (охладительная башня) Запорожской атомной электростанции полностью выгорела изнутри после атаки беспилотников со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
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