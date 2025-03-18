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Царьград

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"Сколько ещё таких ценителей этичности": Долина защитила Пугачёву. Оказалось, что зря

"Сколько ещё таких ценителей этичности": Долина защитила Пугачёву. Оказалось, что зря

Лариса Долина обмолвилась журналистам, что, мол, "неэтично" лишать Пугачёву её званий. Общественность поинтересовалась, а этично ли называть своих слушателей быдлом.

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