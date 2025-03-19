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Новости Липецка

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Липецкие власти ищут разработчика проекта по ремонту зданий на Соборной площади

Липецкие власти ищут разработчика проекта по ремонту зданий на Соборной площади

Власти планируют обновить здание на Соборной площади. Эксплуатационно-технический центр управления делами правительства Липецкой области объявил поиск подрядчика для разработки проектной документации по ремонту и реставрации фасадов «Дома советов», построенного в 50-х годах XX века.

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