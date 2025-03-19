Липецкие власти ищут разработчика проекта по ремонту зданий на Соборной площади

Власти планируют обновить здание на Соборной площади. Эксплуатационно-технический центр управления делами правительства Липецкой области объявил поиск подрядчика для разработки проектной документации по ремонту и реставрации фасадов «Дома советов», построенного в 50-х годах XX века.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)