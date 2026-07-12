Соломинка последней надежды. Верим ли мы сами себе, говоря об угрозе большой войны?

Аффтор данного высера - 5я колонна. Пытается делать то, что не получается у запада - посеять страх.. Не переживай даже - Россия даст отпор и мало не покажется ни тебе, ни твоим хозяевам! И , кстати, сам запад это прекрасно знает и понимает, поэтому у них и надежда одна - раскачать Россию изнутри.. И вот аффтор пишет <.. тащат своих детей на курсы с целью получить международные языковые сертификаты, прежде всего на английском..> Серьезно?? На английском? Сейчас курс на восток, а не на гниющий запад.. Аффтор прекрасно знает, что на западе сейчас , в частности, в гейропе - упадок, геи и лесби кругом, детям в школе промывают мозги.. Кто туда поедет в своем уме, кроме хохлов?! В америке - тоже самое - русофобия, в школах - промывка мозгов.. Да, и налоги ваши будут идти на содержание нато.. Что касается страха, то страх только у гейропы, у России и у россиян страха нет! Так что аффтор, отработал ты свои 30 шекелей, теперь иди в бан! 💩

Александр Каблучко

А кто сказал, что СВО это способ ведения боевых действий? Бизнес и ничего личного, сплошной договорняк. Брат 6 марта 2022 позвонил из Ахтырки (южная граница Сумской области), а друг из Бучи (на запад от Киева 15 км) - НАШИ наконец-то пришли!!! Встречали красными флагами, цветами, самогоном, хлебом, салом, создали ВГА. А потом нас "обманули" в Стамбуле и мы бросили на произвол судьбы всех, кто принял нас как родных. Где теперь они? Кто успел, тот убежал. А остальные? Ни от брата, ни от друзей никаких вестей 4 года. Может уже и нет их. Много там еще истинно наших, но они деморализованы нашим предательством, а зло оно организовано и постоянно подогреваемо. Ебнуться, через 3.5 года войны Укронафта прекратила перекачку углеводородов на воюющий с нами Запад и все возмутились. До этого ВСЕ были довольны. Сколько пацанов за это время положили. Недавно говорилка заявила, что мы соблюдаем свои обязательства по перекачке газа по отремонтированной свидомыми трубе Дружба. А тут еще наглосаксы сняли ограничения на закупку ГСМ, произведенных из нашей нефти ввиду надвигающегося кризиса. И на форуме в Питере прозвучало – мы готовы хоть сейчас открыть кран и начать поставку газа по уцелевшей трубе. А сами сейчас сидим без бензина. На некоторых заправках АИ-95 по 145 руб. Друг из Севастополя звонил, у них с рук АИ-95 по 500 руб. толкают. Дожили! Еб вашу, мы воюем или торгуем с милым добрым Западом. Большего скотства и подлости по отношению к гибнущим в тылу и на ЛБС представить трудно. Хоть один там наверху заикнулся о прямом сотрудничестве с нашими врагами равном измене Родине? Хотя какая у них Родина –бабки! Вот ОНИ и принимают решения. Кого, куда и когда!