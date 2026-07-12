Медвежий угол
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Медвежий угол

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Соломинка последней надежды. Верим ли мы сами себе, говоря об угрозе большой войны?

Соломинка последней надежды. Верим ли мы сами себе, говоря об угрозе большой войны?

Русских заказали киллерам Цитата из старой (2014  год) тетради.Такой монолитной жестокости, которую проявляет к русским планета – нет ни к кому больше.

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Комментарии
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IK
Irina Krasnova
Аффтор данного высера - 5я колонна.  Пытается делать то, что не получается у запада - посеять страх.. Не переживай даже - Россия даст отпор и мало не покажется ни тебе, ни твоим хозяевам! И , кстати, сам запад это прекрасно знает и понимает, поэтому у них и надежда одна - раскачать Россию изнутри.. И вот аффтор пишет &lt;.. тащат своих детей на курсы с целью получить международные языковые сертификаты, прежде всего на английском..&gt; Серьезно?? На английском?  Сейчас курс на восток, а не на гниющий запад..  Аффтор прекрасно знает, что на западе сейчас , в частности, в гейропе - упадок, геи и лесби кругом, детям в школе промывают мозги.. Кто туда поедет в своем уме, кроме хохлов?! В америке - тоже самое - русофобия, в школах - промывка мозгов.. Да, и налоги ваши будут идти на содержание нато.. Что касается страха, то страх только у гейропы, у России и у россиян страха нет! Так что аффтор,  отработал ты свои 30 шекелей,  теперь иди в бан! 💩
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4 н.
Александр Каблучко
А кто сказал, что СВО это способ ведения боевых действий? Бизнес и ничего личного, сплошной договорняк. Брат 6 марта 2022 позвонил из Ахтырки (южная граница Сумской области), а друг из Бучи (на запад от Киева 15 км) - НАШИ наконец-то пришли!!! Встречали красными флагами, цветами, самогоном, хлебом, салом, создали ВГА. А потом нас &quot;обманули&quot; в Стамбуле и мы бросили на произвол судьбы всех, кто принял нас как родных. Где теперь они? Кто успел, тот убежал. А остальные? Ни от брата, ни от друзей никаких вестей 4 года. Может уже и нет их. Много там еще истинно наших, но они деморализованы нашим предательством, а зло оно организовано и постоянно подогреваемо. Ебнуться, через 3.5 года войны Укронафта прекратила перекачку углеводородов на воюющий с нами Запад и все возмутились. До этого ВСЕ были довольны. Сколько пацанов за это время положили. Недавно говорилка заявила, что мы соблюдаем свои обязательства по перекачке газа по отремонтированной свидомыми трубе Дружба. А тут еще наглосаксы сняли ограничения на закупку ГСМ, произведенных из нашей нефти ввиду надвигающегося кризиса. И на форуме в Питере прозвучало – мы готовы хоть сейчас открыть кран и начать поставку газа по уцелевшей трубе. А сами сейчас сидим без бензина. На некоторых заправках АИ-95 по 145 руб. Друг из Севастополя звонил, у них с рук АИ-95 по 500 руб. толкают. Дожили! Еб вашу, мы воюем или торгуем с милым добрым Западом. Большего скотства и подлости по отношению к гибнущим в тылу и на ЛБС представить трудно. Хоть один там наверху заикнулся о прямом сотрудничестве с нашими врагами равном измене Родине? Хотя какая у них Родина –бабки! Вот ОНИ и принимают решения. Кого, куда и когда!
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4 н.
Екатерина Самойлова Гавриченкова
&quot;Si vis pacem, para bellum&quot; - &quot;хочешь мира, готовься к войне&quot; ...       &quot;Обманываешь ты своими речами сограждан, настраивая их против войны, под именем покоя ты готовишь им рабство. Мир рождается от войны, и потому желающие пользоваться долгим миром должны закаляться в боях — Корнелий Непот. О знаменитых иноземных полководцах. XV. Эпаминонд
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3 н.