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В Нижнем Тагиле будут судить садовода, который случайно сжёг 10 соседских участков

В Нижнем Тагиле будут судить садовода, который случайно сжёг 10 соседских участков

Во время действия особого противопожарного режима мужчина решил заняться сваркой на садовом участкеВ Нижнем Тагиле Свердловской области перед судом предстанет местный житель, который по собственному недосмотру сжёг 10 соседских садовых участков.

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