Конаковские спортсмены вошли в топ-10 лучших в Тверской области

Спортсмены из Конаково — Серафим Судариков и Дмитрий Наговицын (джиу-джитсу), Алена Гордеева (легкая атлетика) и Илья Захариков (плавание) — по итогам сезона оказались в десятке лучших спортсменов Тверской области.
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