Вареншельд одержал первую победу в Туре на самом быстром этапе

Источник изображения, Getty Images Автор Бен Коллинз Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Сорен Вареншельд поймал большое застигнут врасплох и совершит спринт на дальнюю дистанцию, чтобы выиграть самый быстрый этап Тур де Франс.
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