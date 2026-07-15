WorldVelosport
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

WorldVelosport

13 подписчиков

Вареншельд одержал первую победу в Туре на самом быстром этапе

Источник изображения, Getty Images Автор Бен Коллинз Журналист BBC Sport Опубликовано 2 часа назад Сорен Вареншельд поймал большое застигнут врасплох и совершит спринт на дальнюю дистанцию, чтобы выиграть самый быстрый этап Тур де Франс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии