Алтайские аграрии рассказали, чего ждут от снятия запрета на ввоз пшеницы в Казахстан

21 августа прошлого года рынок соседнего государства оказался закрыт для российского зерна, а с 1 января ограничения отменили Россельхознадзор подтвердил снятие Казахстаном запрета на импорт пшеницы из России.
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