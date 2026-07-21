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«Челси» показал черную с золотистыми элементами выездную форму на сезон-2026/27: «Пора выпустить льва на волю»

« Челси » представил выездную форму на сезон-2026/27 от бренда Nike . Комплект выполнен в черном цвете, детали и отделка – золотисто-желтые.

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