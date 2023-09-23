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Вильфанд предупредил жителей Алтайского края об особенно сложной погоде

Вильфанд предупредил жителей Алтайского края об особенно сложной погоде

В других регионах Сибири также будет холодно, ветрено и дождливо В 23 регионах России ожидаются сложные погодные условия в ближайшие дни, в том числе в Алтайском крае, сообщил агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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