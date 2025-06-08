Жителей Подмосковья предупредили о высокой вероятности возникновения смерчей

Грозы, ливни и град ожидаются в Московской области до 21:00 воскресенья.Гроза, мощные ливни, град и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метро в секунду будут продолжаться в Московской области и Москве до 21:00 воскресенья, 8 июня.