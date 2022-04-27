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Эксперт Бахтин рассказал, что будет с рублем после майских праздников

Эксперт Бахтин рассказал, что будет с рублем после майских праздников

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин выразил мнение, что в том случае, если не случится каких-либо чрезвычайных ситуаций, после майских праздников курс российской валюты к доллару имеет возможность ослабеть до 80-82 рублей.

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