Стало известно, что Александр Градский говорил о союзе Пугачевой и Киркорова

Александр Градский рассказывал о том, что Алла Пугачева «сделала» карьеру Филиппа Киркорова.Близкий друг Александра Градского, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал о моментах бесед и интервью с артистом, не вошедших в книгу о музыканте.