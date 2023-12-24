Стало известно, что Александр Градский говорил о союзе Пугачевой и Киркорова

Александр Градский рассказывал о том, что Алла Пугачева «сделала» карьеру Филиппа Киркорова.Близкий друг Александра Градского, журналист и писатель Евгений Додолев рассказал о моментах бесед и интервью с артистом, не вошедших в книгу о музыканте.
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