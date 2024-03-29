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Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

Если Гулрусхор Сафиева призывала к геноциду русских в Таджикистане, то почему не привлечена к ответственности за преступления не имеющие срока давности ? В соцсетях и форумах сети интернет часто упоминают инсинуации о призывах к геноциду русского населения, якобы исходившие в Таджикистане от таджикской поэтессы Гулрусхор Сафиевой в 90-е годы, на которые я не нашел ни оригиналов, ни опровержений.

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Комментарии
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Владимир Байков
Так их три миллиона в России. И они уже начали вырезать Русских в Москве,как когда оо в девяностые вырезали двести тысячь Русских в таджикистане.
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3 час.
gesha Гена Разиньков
В неконтролируемом завозе мигрантов в Россию полная вина Путина, как президента России.
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2 час.
ВЛ
Валентина Лебедева
Очень хорошо помню выступления этой поэтессы Софиевой в Таджикистане, с высокой трибуны, как она с пеной у рта буквально орала:&quot; Развели тут Гигантоманию....!!!&quot;. Это она имела ввиду построенные в Таджикистане в период советской власти заводы и фабрики, мощные гидроэлектростанции (Нурекская, Рагунская, Байпазинская и др.), институты, школы и больницы, культурные учреждения и многое. Уже тогда я очень удивилась тому, что, не безграмотные кишлачные люди, а она, поэтесса, как говорится человек от культуры, выучившаяся на духовных нормах советского государства, восхвалявшая в стихах это государство, с такой лютой злобой лила грязь на русских, на тех, кто поднял из грязи и байского мракобесия республику Таджикистан. С тех пор я стала считать ее обыкновенным оборотнем, и отношу ее к к тем, чьим словам нет никакой веры, доверия и уважения.
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10 мин.

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