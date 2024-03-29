Таджикская поэтесса Гулрусхор Сафиева признается в любви к России и русским, а когда-то призывала им мстить и ненавидеть

ВЛ

Валентина Лебедева

Очень хорошо помню выступления этой поэтессы Софиевой в Таджикистане, с высокой трибуны, как она с пеной у рта буквально орала:" Развели тут Гигантоманию....!!!". Это она имела ввиду построенные в Таджикистане в период советской власти заводы и фабрики, мощные гидроэлектростанции (Нурекская, Рагунская, Байпазинская и др.), институты, школы и больницы, культурные учреждения и многое. Уже тогда я очень удивилась тому, что, не безграмотные кишлачные люди, а она, поэтесса, как говорится человек от культуры, выучившаяся на духовных нормах советского государства, восхвалявшая в стихах это государство, с такой лютой злобой лила грязь на русских, на тех, кто поднял из грязи и байского мракобесия республику Таджикистан. С тех пор я стала считать ее обыкновенным оборотнем, и отношу ее к к тем, чьим словам нет никакой веры, доверия и уважения.