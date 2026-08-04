Моди усмирил молодежь. В следующий раз будет сложнее

Пойдя на диалог с протестующими и показав готовность выполнить их требования, правительство премьер-министра Индии Нарендры Моди смогло прекратить массовые протесты, но чтобы ситуация не ухудшилось, нужно серьезно менять социальную сферу страны, отмечает индийская редакция ИА Красная Весна.
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