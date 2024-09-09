Экипаж Т-90М «Прорыв» за неделю уничтожил десять опорных пунктов украинской армии

Разведка выявила огневые позиции, а также скопление пехоты противника Экипаж танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» поразил 10 опорных пунктов украинской армии в зоне проведения специальной военной операции за прошедшую неделю, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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