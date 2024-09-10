100 убитых и раненых палестинцев – итог израильского удара по Хан-Юнису в секторе Газа Израильская армия совершила новое массовое убийство палестинцев в секторе Газа.
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100 убитых и раненых палестинцев – итог израильского удара по Хан-Юнису в секторе Газа Израильская армия совершила новое массовое убийство палестинцев в секторе Газа.
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