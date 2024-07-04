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В «Pronews» перечислили еду, вызывающую воспаление в организме

В «Pronews» перечислили еду, вызывающую воспаление в организме

Согласно информации Pronews.gr со ссылкой на врачей, здоровое и сбалансированное питание, ограничение потребления алкоголя, а также контроль уровня холестерина и сахара в крови имеют огромное значение в поддержании здоровья печени.

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