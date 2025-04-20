Табиб яз көне организмга ничек ярдәм итәргә кирәклеге турында сөйләде

Язын хезмәт һәм ял режимын саклау, физик йөкләнешкә вакыт бүлү, дөрес туклану һәм витаминнар кабул итү мөһим, дип белдерде табиб-эпидемиолог, Россия Фәннәр академиясе академигы, Россия мәгариф академиясе президенты урынбасары Геннадий Онищенко.
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