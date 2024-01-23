Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Казахстане зафиксировали еще одно землетрясение

В Казахстане зафиксировали еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане около 7 утра по московскому времени. Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Алма-Аты, эпицентр магнитудой 5,3 находился в 256 км на юго-восток от города Алма-Аты на границе Киргизии и Китая.

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