В Казахстане зафиксировали еще одно землетрясение

Еще одно землетрясение зафиксировано в Казахстане около 7 утра по московскому времени. Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители Алма-Аты, эпицентр магнитудой 5,3 находился в 256 км на юго-восток от города Алма-Аты на границе Киргизии и Китая.