Штырков впервые выйдет драться на голых кулаках

Известный уральский боец ММА Иван Штырков впервые выступит в новой для себя дисциплине. Он будет драться на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на совместном турнире лиги RCC Hard и американской организации Gamebred.
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