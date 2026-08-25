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РИА Новый день

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Штырков впервые выйдет драться на голых кулаках

Штырков впервые выйдет драться на голых кулаках

Известный уральский боец ММА Иван Штырков впервые выступит в новой для себя дисциплине. Он будет драться на голых кулаках с Вагабом Вагабовым на совместном турнире лиги RCC Hard и американской организации Gamebred.

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