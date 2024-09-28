Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +29°, ясно• Севастополь: +26°, ясно• Ялта: +25°, ясно• Алушта: +25°, ясно• Евпатория: +27°, ясно• Саки: +28°, ясно• Бахчисарай: +28°, ясно• Джанкой: +27°, ясно• Судак: +25°, ясно• Феодосия: +25°, ясно• Керчь: +25°, ясно Читать подробнее>>> .
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