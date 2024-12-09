Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Поздновато придумали. У нас, в Татарстане такие фокусы за собственников уже делали люди из администрации. Даже новое ...За подделку решен...
  • Ингерман Ланская
    вот оно лутчее в мире абразаванье - в реальном примененииПенсионер из Бийс...
  • Сергей
    Все это придумано ИЗРАИЛЬТЯНАМИ!!!! ЖИДОВСКИЕ ТВАРИ!СМИ: Башар Асад с...

ФСБ накрыла международную мошенническую сеть кол-центров

ФСБ накрыла международную мошенническую сеть кол-центров

По информации силовиков, они работали на грузинского экс-министра ФСБ России накрыла международную сеть мошеннических кол-центров, работавших в интересах экс-министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх