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Закон, порядок, государство

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В Охотском море боевые корабли России и Китая в ходе учения применили противолодочное и противовоздушное оружие

В Охотском море боевые корабли России и Китая в ходе учения применили противолодочное и противовоздушное оружие

По плану учения, прибыв в назначенный район, отряд боевых кораблей отработал совместное маневрирование, после чего подвергся воздушному налёту ударных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

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