Чем совесть русов отличается от совести других народов?

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halina

У Джека Лондона тоже есть совесть.Его роман "Железная пята" сильное тому подтверждение.Впрочем ,пожалуй, все его творчество В языке может и нет ,главное что бы имелось в душе.То,что у Русских обостренное чувство справедливости автором подмечено верно.Спасибо за статью.Успехов.