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Велемудр. Мир тесен.

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Чем совесть русов отличается от совести других народов?

Чем совесть русов отличается от совести других народов?

Совесть в том понимании, которое имеем мы, славяне, имеется только у нас. В других языках то слово, которое мы переводим как «совесть» имеет уже совсем иное значение.

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Комментарии
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Valeriy Shershkov
отнесём это к элементу наших ценностей ...
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2 д.
Борис Виленский
Кроме совести у них нет понятия &quot;воля&quot;.
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1 д.
h
halina
У Джека Лондона тоже есть совесть.Его роман &quot;Железная пята&quot; сильное тому подтверждение.Впрочем ,пожалуй, все его творчество В  языке может и нет ,главное что бы имелось  в душе.То,что у Русских обостренное чувство справедливости автором подмечено верно.Спасибо за статью.Успехов.
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1 д.

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