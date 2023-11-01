Совесть в том понимании, которое имеем мы, славяне, имеется только у нас. В других языках то слово, которое мы переводим как «совесть» имеет уже совсем иное значение.
Чем совесть русов отличается от совести других народов?
Комментарии
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Valeriy Shershkov
отнесём это к элементу наших ценностей ...
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2 д.
Борис Виленский
Кроме совести у них нет понятия "воля".
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1 д.
h
halina
У Джека Лондона тоже есть совесть.Его роман "Железная пята" сильное тому подтверждение.Впрочем ,пожалуй, все его творчество В языке может и нет ,главное что бы имелось в душе.То,что у Русских обостренное чувство справедливости автором подмечено верно.Спасибо за статью.Успехов.
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1 д.
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