В Архангельской области объявлено о начале весенней охоты на водоплавающую дичь. Сезон охоты стартует 1 мая в южных районах, 7 мая в северных районах, 10 мая в Мезенском округе и 31 мая на Новой Земле.
В Архангельской области дали старт весеннему сезону охоты на водоплавающую дичь
Комментарии
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вл
валерий лисицын
Весеннюю охоту надо отменить вообще. Птицы прилетают за многие тысячи километров истощенные , им надо гнездиться и птенцов выводить а их тут встречают дробью пьяные мужики . Бьют без разбора , много подранков которые в последствии гибнут. В лесах и водоёмах последние годы дичи стало заметно меньше. Похоже скоро и вовсе не будет. "Охотничкам" забава дурацкая а природе горе.
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