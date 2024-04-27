В Архангельской области дали старт весеннему сезону охоты на водоплавающую дичь

вл

валерий лисицын

Весеннюю охоту надо отменить вообще. Птицы прилетают за многие тысячи километров истощенные , им надо гнездиться и птенцов выводить а их тут встречают дробью пьяные мужики . Бьют без разбора , много подранков которые в последствии гибнут. В лесах и водоёмах последние годы дичи стало заметно меньше. Похоже скоро и вовсе не будет. "Охотничкам" забава дурацкая а природе горе.