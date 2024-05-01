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Республика Беларусь рассматривает возможность строительства второй АЭС

Республика Беларусь рассматривает возможность строительства второй АЭС

Республика Беларусь продолжает обсуждать вопрос о строительстве второй атомной электростанции. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что решение о строительстве новой АЭС все еще находится на стадии обсуждения.

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