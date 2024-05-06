Репортёр «ЗБ» побывал в уникальном полковом храме на Луганщине

Подразделению в Шебекине доставили несколько десятков раций Клирик храма Ризоположения в Леонове (район Ростокино) протоиерей Александр Тимофеев вместе с викарием Патриарха Московского и всея Руси, епископом Луховицким Евфимием (Моисеевым) приехали с миссией на фронт в ЛНР.
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