Нику Попеску: "Франция – надёжный друг Республики Молдова"

В ходе своего визита в Париж глава дипломатии Кишинева Нику Попеску выразил искреннюю благодарность Президенту Франции Эммануэлю Макрону за безоговорочную поддержку в преодолении кризисов и за вклад в модернизацию нашей страны.
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