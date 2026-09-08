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Раннее воспитание с опорой на традиции: в детсадах начали реализовывать проекты «Добрые игры» и «Орлята‑дошколята»

Раннее воспитание с опорой на традиции: в детсадах начали реализовывать проекты «Добрые игры» и «Орлята‑дошколята»

В детских садах России стартовали новые воспитательные проекты — «Орлята‑дошколята» и «Добрые игры». Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

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