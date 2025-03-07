Владельца новосибирского аэропорта оштрафовали на 650 тысяч за цены на парковку

В Толмачёво начали брать плату с первой минуты въезда на территорию привокзальной площади.Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области приняло решение о привлечении к административной ответственности ООО "НОВАПОРТ Трейдинг".
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