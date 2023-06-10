Джамал Мюррэй: «Аарон Гордон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона»

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился мнением о форварде команды Аароне Гордоне. В четвертой встрече финала НБА с «Майами» (108:95, 3-1) в активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач «Ради этого мы и взяли его.