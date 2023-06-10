Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

107 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Брать  взаймы деньги и  не  отдавать -  для  многих  культурная  форма  отъема  денег  у  лохов.Смолов дал в долг...
  • Александр Иголкин
    Да любое. Только кто им эти 300 тыс даст...Смолов об уровне ...
  • Mike х
    Какое количество населения может тратить 300 тысяч в месяц???Смолов об уровне ...

Джамал Мюррэй: «Аарон Гордон был хорош по ходу всего плей-офф, по ходу всего сезона»

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй поделился мнением о форварде команды Аароне Гордоне. В четвертой встрече финала НБА с «Майами» (108:95, 3-1) в активе Гордона 27 очков (11 из 15 с игры), 7 подборов и 6 передач «Ради этого мы и взяли его.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх