Польский аналитик: «Старый мир безвозвратно ушёл. Февраль 2022-го показал, что Россией нельзя командовать»

Начав СВО, Россия показала, что она не является страной, которая будет безропотно подчиняться Западу.
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