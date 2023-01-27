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Сербские журналисты утверждают, что отец Джоковича не говорил «да здравствуют русские», но он все равно не придет на полуфинал Australian Open

Сербские журналисты утверждают, что отец 21-кратного чемпиона «Больших шлемов» Новака Джоковича Сржан не говорил «да здравствуют русские», позируя со зрителями, которые принесли на Australian Open флаг России.

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