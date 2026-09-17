⛽️ В Крыму сегодня заправиться можно на 83 заправках В розничную сеть направили 457 тонн топлива. Продавать его будут по цене не выше 100 рублей за литр, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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