Армия Израиля опасается перегруппировки сил ХАММАС во время перемирия

В среду, 22 ноября 2023 года, израильское правительство одобрило план, согласно которому в течение четырех дней из сектора Газа будут освобождены по меньшей мере 50 заложников, захваченных палестинским радикальным движением ХАМАС.
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