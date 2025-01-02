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Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»

«Ни слова правды. Вы должны понять, что Конор не перебоксирует Логана Пола. В Индии нет миллиардера, который хочет собрать людей и помочь развитию туризма.

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