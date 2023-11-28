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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Траньков: «Если сравнивать наших спортсменов до отстранения и после, я думаю, что уровень подтянулся»

Сейчас россияне не допускаются к стартам под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). «Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться.

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