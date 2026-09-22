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Регионы России

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Мария Машкова рассказала о сложных отношениях с отцом на фоне политических разногласий

Мария Машкова рассказала о сложных отношениях с отцом на фоне политических разногласий

Актриса Мария Машкова, эмигрировавшая в США после начала специальной военной операции, публично высказалась о своих отношениях с отцом, народным артистом Владимиром Машковым, с которым у неё конфликт из-за политических взглядов.

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