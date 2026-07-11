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Лицо одного, голос другого: кто на самом деле сыграл Цоя и Высоцкого

Лицо одного, голос другого: кто на самом деле сыграл Цоя и Высоцкого

В фильме «Лето» Виктора Цоя фактически сыграли сразу три человека. Тео Ю отвечал за внешность и актёрскую игру, Денис Клявер подарил герою голос, а Пётр Погодаев исполнил песни.

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