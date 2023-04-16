СНВ-3 мертв. Что дальше

31 января Государственный департамент опубликовал свой ежегодный доклад Конгрессу о выполнении нового договора о СНВ с примечательным, хотя и неудивительным, выводом: «На основании информации, доступной по состоянию на 31 декабря 2022 года, Соединенные Штаты не могут подтвердить соблюдение Российской Федерацией условий нового договора о СНВ».