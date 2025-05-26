Захарова выразила надежду, что в правительстве ФРГ не подрались, как Макроны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления вице-канцлера и министра финансов Германии Ларса Клингбайля (Социал-демократическая партия Германии) выразила надежду, что в немецком правительстве не было драки, как у президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Брижит.
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