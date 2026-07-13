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Царьград

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Айк Ирэбу подписал контракт с баскетбольным клубом "Зенит"

Айк Ирэбу подписал контракт с баскетбольным клубом "Зенит"

Айк Ирэбу, разыгрывающий защитник сб. Нигерии, присоединился к "Зениту" с контрактом на один год. Игрок, ранее выступавший за "Валенсию" и "Варезе", имеет за плечами победу в Суперкубке Испании и участие в Афробаскете-2017 и ЧМ-2019.

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