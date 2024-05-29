Из брошенных сетей под Волгоградом вытащили две тонны живой рыбы

В ходе проведенной в мае этого года операции по очистке Цимлянского водохранилища и прилегающих рек от брошенных рыболовных сетей специалисты обнаружили и извлекли более 1270 фрагментов таких сетей, содержащих около двух тонн живой рыбы.
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