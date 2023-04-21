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Школьник из Приморья выпал с пятого этажа и остался в живых

Школьник из Приморья выпал с пятого этажа и остался в живых

Подросток 15 лет из Приморского края гулял по недостроенному зданию и выпал с пятого этажа. Школьник выжил и был доставлен в больницу, сообщила региональная прокуратура.

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