❗️⚡️Поступает информация о передислокации в город Каталой уезда Тулча в Румынии из Италии обзорной РЛС дальнего радиолокационного обнаружения LTR-25.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️⚡️Поступает информация о передислокации в город Каталой уезда Тулча в Румынии из Италии обзорной РЛС дальнего радиолокационного обнаружения LTR-25.