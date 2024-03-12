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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристенсена не удалили за фол на Лоботке. Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Ужасный подкат. Попади он на 2 пальца выше – и ВАР мог бы вмешаться»

Кристенсена не удалили за фол на Лоботке. Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Ужасный подкат. Попади он на 2 пальца выше – и ВАР мог бы вмешаться»

«Барселона» принимает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, второй тайм).  На 20-й минуте защитник хозяев Андреас Кристенсен сфолил на хавбеке гостей Станиславе Лоботке, сбив его в подкате.

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