Кристенсена не удалили за фол на Лоботке. Экс-судья Фернандес прокомментировал: «Ужасный подкат. Попади он на 2 пальца выше – и ВАР мог бы вмешаться»

«Барселона» принимает «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, второй тайм). На 20-й минуте защитник хозяев Андреас Кристенсен сфолил на хавбеке гостей Станиславе Лоботке, сбив его в подкате.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии