В России отзывают больше 55 000 автомобилей Kia: они могут загореться.

Масштабный отзыв в России объявлен компанией ООО «Киа Россия и СНГ». В сервисной акции примут участие 55 350 автомобилей Kia — отзывная кампания связана с риском короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления ….
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