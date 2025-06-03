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5koleso.ru

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Свежие комментарии

В России отзывают больше 55 000 автомобилей Kia: они могут загореться.

Масштабный отзыв в России объявлен компанией ООО «Киа Россия и СНГ». В сервисной акции примут участие 55 350 автомобилей Kia — отзывная кампания связана с риском короткого замыкания на печатной плате гидравлического электронного блока управления ….

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